Fedez in Puglia bacia una misteriosa mora: nuova fiamma per il rapper

Per settimane Fedez è stato pizzicato in compagnia della modella francese Garance Authié dopo la rottura con Chiara Ferragni, la loro relazione però non è durata a lungo. Di recente era stato paparazzato con Taylor Mega, sembra però il rapper abbia iniziato da poco un nuovo flirt. Di chi si tratta? Al momento il nome della ragazza non è ancora trapelato.

A lanciare lo scoop ci ha pensato il settimanale Chi, che ha fotografato l’ex marito di Chiara Ferragni insieme ad una ragazza mora. Sulla pagina Instagram della nota rivista si legge che Fedez tra un’esibizione e l’altra si è rilassato in Puglia in una masseria con Emis Killa ed è stato pizzicato mentre amoreggiava a bordo piscina con la misteriosa ragazza. Negli scatti pubblicati da Chi i due si scambiano un bacio.

Moltissimi fan dei Ferragnez continuano a sperare in una loro riconciliazione ma sembra che questo, almeno per il momento, non sia affatto possibile. La separazione tra loro è stata tutt’altro che serena e stando ai rumors ad oggi nemmeno si rivolgono la parola. Riusciranno col tempo ad avere un rapporto tranquillo per il bene dei loro figli? Non ci resta che attendere per saperne di più.

