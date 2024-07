Taylor Mega e Fedez paparazzati insieme: si stanno frequentando?

A distanza di mesi continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni. In molti sperano ancora in una loro riconciliazione ma al momento non sembra essere affatto possibile. Lui dopo la rottura sta catturando spesso l’attenzione del gossip, specie per i vari flirt che gli sono stati attribuiti da quando è tornato single.

Nelle ultime settimane è stato pizzicato spesso con la modella francese Garance Authié e sembrava ormai una certezza che tra i due fosse nata una relazione. Il rapper però è stato pizzicato in compagnia di un’altra ragazza a Milano, si tratta di Taylor Mega. I due non erano da soli, con loro c’era un’altra coppia. Dopo aver cenato in un noto ristorante hanno continuato la serata a casa dell’ex marito di Chiara Ferragni.

Non è la prima volta che si parla di un loro presunto flirt, nelle scorse settimane infatti i rumors avevano parlato di una loro possibile frequentazione. Gabriele Parpiglia aveva anche rivelato che Fedez e Tony Effe, l’ex di Taylor Mega, hanno smesso di seguirsi sui social proprio a causa di alcuni messaggi tra Federico Lucia e l’influencer.

