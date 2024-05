Fedez, flirt in corso con Ludovica? Il rapper rompe il silenzio

Da mesi si continua a parlare della fine della storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni. All’inizio si parlava di una crisi profonda ma col tempo si è trasformata in una vera e propria rottura. Lui è andato a vivere in una nuova casa, hanno anche smesso di seguirsi sui social. La situazione ad oggi sembra più delicata di quanto si pensava.

Il rapper dopo la rottura è tornato alla sua vita da single, tra feste ed eventi in compagnia di amici e collaboratori, anche l’influencer sta trascorrendo molto tempo con i suoi amici. Al party per l’uscita del nuovo album di Capo Plaza Fedez è stato pizzicato mentre chiacchierava con una giovane ragazza bionda, definita da molti come la ‘sosia’ di Chiara Ferragni. Nel video che ha fatto il giro del web sembrano piuttosto complici. A quanto pare ad un certo punto lui le ha anche chiesto di sposarti per avere più privacy.

La ragazza beccata con il rapper è Ludovica Di Gresy, figlia di un’influente famiglia milanese, sono in molti a pensare che tra i due ci sia un flirt in corso. Le cose stanno davvero così? A fare chiarezza nelle scorse ore è stato proprio l’ex marito della Ferragni durante la sua ospitata a La Zanzara. Quando gli è stato chiesto in che rapporti è con la bionda tanto chiacchierata negli ultimi giorni lui ha risposto: “Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta.” Fedez non ha aggiunto altri dettagli, con le sue parole ha però lasciato intendere che non c’è nessun flirt tra loro.

