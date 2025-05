BLOND:ISH porta a Londra Bye Bye Plastic

La fondazione Bye Bye Plastic della dj e producer canadese BLOND:ISH annuncia un’importante partnership con i club londinesi Gallery e B Club e che sarà lanciata giovedì 19 giugno 2025 al Gallery. Bye Bye Plastic mira a ridurre l’uso di plastica monouso nell’industria musicale, attraverso una serie di iniziative per club, eventi e artisti. Entrambi i club di West London coinvolti doneranno alla fondazione 1 euro per ogni bottiglia d’acqua venduta. Resident al Pacha di Ibiza con la sua serata Abracadabra, uscita a febbraio con il suo nuovo album “Never Walk Alone”, BLOND:ISH è pronta a portare la sua musica ed il suo messaggio per un mondo migliore nei due club londinesi.

BLOND:ISH (nella foto) è da sempre in prima linea nel definire nuovi standard ambientali nel mondo della musica elettronica. Bye Bye Plastic è una fondazione innovativa che lavora per eliminare la plastica monouso nell’industria musicale, promuovendo il dialogo, facilitando soluzioni e creando una comunità sempre più ampia ed attenta a tematiche di questo tipo.

Creare un futuro più sostenibile attraverso l’industria musicale e la nightlife è davvero importante per noi di Gallery e B Club – afferma Barth Rougier, fondatore del Gallery e del B Club – Abbiamo già eliminato la plastica monouso dai nostri bar, quindi collaborare con BLOND:ISH e Bye Bye Plastic per sviluppare iniziative future e diffondere il messaggio della fondazione è una prospettiva per noi davvero entusiasmante. Annunceremo presto altri progetti in collaborazione con la fondazione”

“È davvero gratificante ottenere il supporto di realtà dedicate come Gallery e B Club – parole di Camille Guitteau, co-fondatrice di Bye Bye Plastic – È la dimostrazione che possiamo ottenere energia positiva e amore e creare un circolo virtuoso per le persone, per il pianeta e per il nostro settore. È il momento di allargare il cerchio d’azione!”

L’impegno di Bye Bye Plastic è continuo: sta ad esempio collaborando con NTIA UK ((The Night Time Industries Association) per ottenere finanziamenti nel Regno Unito per un’iniziativa simile a Zero Plastic Club, attiva in Francia da due anni. grazie a Zero Plastic Club, 24 club hanno sottoscritto l’impegno ad eliminare le bottiglie d’acqua in plastica, evitando che oltre 10 tonnellate di plastica siano utilizzate all’interno di questo consesso. Tra le altre attività di Bye Bye Plastic, spicca Eco-Rider, alla quale hanno già aderito oltre 1.500 artisti e che mira a promuovere un approccio dei tour più eco-friendly: Pete Tong, Idris Elba, Ben Klock e Ida Engberg sono tra gli aderenti a Eco-Rider.

Il Gallery è stato aperto a fine marzo 2025 ed è diventato subito un punto di riferimento per gli amanti della musica elettronica grazie al suo impianto audio all’avanguardia, la sua estetica underground ed una console a 360°. Dotato di una capienza di 400 persone, il Gallery è un club londinese dall’identità unica ed ha già ospitato dj del calibro di ospitato artisti come Miguelle & Tons, William Djoko, Jaden Thompson, e in programma ci sono Prospa, Seth Troxler, Rossi, Pete Tong, Nic Fanciulli.

Con questo nuovo impegno per l’ambiente e la collaborazione con BLOND:ISH e Bye Bye Plastic, Gallery consolida ulteriormente il suo status di venue più importante e innovativa in quel di Londra.

Ulteriori informazioni su Bye Bye Plastic in questo link.