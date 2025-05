Mau P con Baddest Behaviour al Pacha Ibiza

Estate 2025: la serata Baddest Behaviour di Mau P al Pacha di Ibiza si annuncia come una delle più attese in assoluto. In calendario tutti i mercoledì dal 6 agosto all’8 ottobre, Baddest Behaviour si muoverà in territorio House, proponendo una line-up nella quale si alterneranno leggende del djing e autentici innovatori.

Il dj e producer olandese Mau P è uno dei nomi attualmente più in auge per quanto concerne la House Music. Conosciuto per la sua hit “Drugs from Amsterdam” del 2022, Mau P è da tempo protagonista nei più importanti club e festival di tutto il mondo e colleziona sold out con una continuità che ha pochi eguali.

Durante le serate di Baddest Behaviour, Mau P proporrà sia extended set sia back to back. In cartellone tra gli altri CAMELPHAT, Patrick Mason (house set), Discip, Mau P b2b Seth Troxler, Mahony, Hot Since 82, LP Giobbi, HAAi, The Blessed Madonna, Quest, Mau P b2b Nic Fanciulli, Mano Le Tough b2b Henrik Schwarz (live), Deer Jade, Mau P b2b BLOND:ISH, Sally C, WhoMadeWho (hybrid DJ set), Jan Blomqvist, Karretero, Mau P b2b Innellea, Mind Against, Pole Position, Mau P b2b Jimi Jules e Mall Grab.

Il tutto con una succosa anteprima, Introducing Baddest Behaviour, in calendario al Pacha di Ibiza domenica 1° giugno con Mau P B2B CamelPhat: un assaggio di quello che il Pacha di Ibiza offirà tutti i mercoledì dal 6 agosto all’8 ottobre 2025.

Ulteriori informazioni e biglietti a questo link.