Pacha Ibiza 2025: tutti i party di chiusura

Dopo un’estate da record, Pacha Ibiza si prepara a salutare la stagione con una striscia autenticamente vincente di party di chiusura che culmineranno nel doppio appuntamento di sabato 11 ottobre con i Rüfüs Du Sol e domenica 12 ottobre con il pioniere della House Roger Sanchez. In questa estate 2025, Pacha Ibiza sta proponendo la line-up più forte di sempre, grazie ad un mix di house, techno e sonorità avanguardistiche, proposte da superstar internazionali e nuove promesse della scena elettronica.

Le chiusure di settembre e ottobre

Pure Pacha : sabato 27 settembre , il resident Robin Schulz sarà affiancato da Sunnery James & Ryan Marciano, Shouse e Nancie .

: sabato , il resident sarà affiancato da . Defected : giovedì 2 ottobre , chiusura all’insegna della house più pura con Eats Everything, Low Steppa, Masters At Work, Rio Tashan e Sam Divine .

: giovedì , chiusura all’insegna della house più pura con . Flower Power : sabato 4 ottobre , la festa hippy per eccellenza chiude con con Purple Disco Machine .

: sabato , la festa hippy per eccellenza chiude con con . Sonny Fodera : lunedì 6 ottobre si saluta la stagione con MK e Danny Howard .

: lunedì si saluta la stagione con . CamelPhat : martedì 7 ottobre , gran finale con Massano B2B Chris Avantgarde e Josh Gigante .

: martedì , gran finale con e . Mau P : mercoledì 8 ottobre , closing party ad alto tasso di energia con Mau P B2B Jimi Jules e Ben Sterling .

: mercoledì , closing party ad alto tasso di energia con e . Music On: venerdì 9 e sabato 10 ottobre, due notti consecutive con Marco Carola e ospiti d’eccezione come Vintage Culture B2B Franky Rizardo, Ale De Tuglie B2B Calvin Clarke, Cloonee, Ahmed Spins e Da Vid.

Il Weekend del gran finale

Sabato 11 ottobre : gli australiani Rüfüs Du Sol saranno al Pacha con un esclusivo DJ set che offrirà una nuova prospettiva, unendo house, indie ed elettronica atmosferica.

: gli australiani saranno al Pacha con un esclusivo DJ set che offrirà una nuova prospettiva, unendo house, indie ed elettronica atmosferica. Domenica 12 ottobre: icona indiscussa della scena mondiale, Roger Sanchez firma il gran finale con un extended set che ripercorrerà decenni di house music e innovazione sonora.

Con un calendario così ricco, Pacha Ibiza 2025 si conferma una volta di più un indiscusso punto di riferimento del clubbing mondiale.

Biglietti e ulteriori informazioni in questo link.

foto di Jack Kimber