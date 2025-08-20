Pacha Ibiza 2025: tutti i party di chiusura

Dopo un’estate da record, Pacha Ibiza si prepara a salutare la stagione con una striscia autenticamente vincente di party di chiusura che culmineranno nel doppio appuntamento di sabato 11 ottobre con i Rüfüs Du Sol e domenica 12 ottobre con il pioniere della House Roger Sanchez. In questa estate 2025, Pacha Ibiza sta proponendo la line-up più forte di sempre, grazie ad un mix di house, techno e sonorità avanguardistiche, proposte da superstar internazionali e nuove promesse della scena elettronica.
Le chiusure di settembre e ottobre
- Pure Pacha: sabato 27 settembre, il resident Robin Schulz sarà affiancato da Sunnery James & Ryan Marciano, Shouse e Nancie.
- Defected: giovedì 2 ottobre, chiusura all’insegna della house più pura con Eats Everything, Low Steppa, Masters At Work, Rio Tashan e Sam Divine.
- Flower Power: sabato 4 ottobre, la festa hippy per eccellenza chiude con con Purple Disco Machine.
- Sonny Fodera: lunedì 6 ottobre si saluta la stagione con MK e Danny Howard.
- CamelPhat: martedì 7 ottobre, gran finale con Massano B2B Chris Avantgarde e Josh Gigante.
- Mau P: mercoledì 8 ottobre, closing party ad alto tasso di energia con Mau P B2B Jimi Jules e Ben Sterling.
- Music On: venerdì 9 e sabato 10 ottobre, due notti consecutive con Marco Carola e ospiti d’eccezione come Vintage Culture B2B Franky Rizardo, Ale De Tuglie B2B Calvin Clarke, Cloonee, Ahmed Spins e Da Vid.
Il Weekend del gran finale
- Sabato 11 ottobre: gli australiani Rüfüs Du Sol saranno al Pacha con un esclusivo DJ set che offrirà una nuova prospettiva, unendo house, indie ed elettronica atmosferica.
- Domenica 12 ottobre: icona indiscussa della scena mondiale, Roger Sanchez firma il gran finale con un extended set che ripercorrerà decenni di house music e innovazione sonora.
Con un calendario così ricco, Pacha Ibiza 2025 si conferma una volta di più un indiscusso punto di riferimento del clubbing mondiale.
Biglietti e ulteriori informazioni in questo link.
foto di Jack Kimber