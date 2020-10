Darfo Boario Terme: lasciata dall’ex compagno 53enne gli brucia l’auto

È successo a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. A fine agosto i carabinieri erano intervenuti per mettere fine ad una violenta lite scoppiata tra un uomo di 65 anni e la sua compagna di 53enni. All’interno della loro abitazione gli agenti avevano trovato circa 20mila euro in contanti e una ventina di grammi di cocaina, entrambi sono stati arrestati.

In seguito alla vicenda il 65enne aveva deciso di mettere fine alla sua relazione con la 53enne. Dopo aver lasciato la casa in cui convivevano è andato a vivere a casa di un familiare. La donna non ha però accettato la fine della loro storia d’amore, ha infatti iniziato a perseguitare l’ex compagno. Oltre alle scenate di gelosia lo ha più volte minacciato e aggredito fisicamente. L’episodio più grave è avvenuto a metà settembre. I vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e i carabinieri sono dovuti intervenire vicino la nuova abitazione dell’uomo perché qualcuno aveva dato fuoco alla sua auto, una Porsche.

Le indagini svolte nelle ultime settimane hanno permesso di confermare i sospetti degli agenti, ad incendiare con la benzina l’auto del 65enne è stata la sua ex compagna. Nei confronti della 53enne il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento all’ex compagno, la donna è indagata in stato di libertà.