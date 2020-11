Sant’Antimo: litiga con la moglie e minaccia di far saltare il palazzo in aria

La vicenda si è svolta a Sant’Antimo, comune della città di Napoli. Un uomo di 48 anni ha litigato animatamente con l’ex moglie dopo che lei era andata via di casa. In preda alla furia ha minacciato di far esplodere il palazzo con alcune bombole di gas. L’uomo era completamente ubriaco. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda.

All’arrivo dei carabinieri davanti casa del 48enne, un appartamento situato a Sant’Antimo in provincia di Napoli, l’uomo non si è affatto calmato. Quando ha visto gli agenti si è agitato ancora di più, non solo li ha minacciati ma li ha anche aggrediti. L’uomo ha spinto uno dei carabinieri dalle scale, dopodiché è scappato al quarto piano dove ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dal palazzo. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, questi hanno disposto il telone nel caso si fosse davvero buttato.

Con non poca fatica i carabinieri e i vigili del fuoco sono riusciti a convincere l’uomo a non compiere un gesto estremo, dopodiché lo hanno portato in caserma. I carabinieri che il 48enne ha aggredito dopo essere stati medicati sono stati dimessi con prognosi di 5 e 15 giorni a causa delle contusioni multiple riportate. L’uomo è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.