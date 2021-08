Giacomo Draghi: chi è e cosa fa il figlio di Mario Draghi

Giacomo Draghi è il secondogenito del Premier Mario Draghi. Il Presidente e la moglie Maria Serenella Cappello, infatti, hanno avuto due figli: Giacomo e Federica. I riflettori sulla famiglia Draghi si sono accesi diversi anni fa, quando l’attuale Presidente, dopo anni di brillante carriera, è divenuto Presidente della Banca Centrale Europea. L’interesse degli italiani nella figura di Draghi, però, è aumentato il 3 febbraio 2021. In questa data il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’incarico di formare un nuovo esecutivo, conseguentemente alle dimissioni di Giuseppe Conte. Il 13 febbraio Draghi ha firmato il giuramento insieme ai ministri, divenendo Presidente del Consiglio.

Nonostante il grande interesse mediatico, tutta la famiglia del Presidente, la moglie Maria Serenella e i figli Federica e Giacomo, hanno mantenuto un grande riserbo. Le informazioni che si hanno su Giacomo Draghi, infatti, hanno principalmente a che vedere con la sua brillante carriera. Entrambi i figli del Presidente sono persone di successo nel mondo della finanza e dell’imprenditoria.

Chi è Giacomo Draghi

Come sottolineato precedentemente, sono molto poche le informazioni in circolo. Giacomo Draghi è nato dal solido matrimonio di Maria Serenella Cappello con Mario Draghi. La coppia è insieme da cinquant’anni e il loro incontro risale a quando erano poco più che ragazzini, avevano 19 anni. Giacomo Draghi ha frequentato l’Università Bocconi. Terminati gli studi ha iniziato a lavorare come trader finanziario presso la Morgan Stanley. Nel 2013 ha lasciato quest’azienda per iniziare a lavorare per Lmr Partners, un fondo hedge che gestisce 2,5 miliardi di dollari e ha due sedi: Londra e Hong Kong.

Giacomo il 4 giugno 2011 ha sposato Valentina Orneli. Le nozze sono state celebrate a Città del Pieve, in Umbria. Al matrimonio erano presenti diversi personaggi del mondo della finanza e dello spettacolo. Nelle foto si intravedono Mario Draghi e la moglie visibilmente emozionati.

Leggi anche: Claudia Mori: biografia, carriera, vita privata e il matrimonio con Celentano