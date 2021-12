Silvia Toffanin asfalta Alex e Delia a Verissimo: “Gli artisti sono altri”

Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda ieri 19 dicembre su Canale 5. In un primo momento è entrato solo l’ex gieffino in studio e ha parlato del suo percorso al Grande Fratello Vip rivelando che il padre non ha molto approvato il suo atteggiamento nella casa più spiata d’Italia con Soleil Sorge, era infatti arrabbiato con lui.

L’attore ha raccontato che in una particolare fase della sua vita il padre non lo capiva, la sua famiglia non era nemmeno d’accordo che si trasferisse a Milano far cercare di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Oggi, nonostante siano su due mondo opposti, il rapporto è buono. In molti sono convinti che Alex Belli reciti nella sua vita, lui ha replicato dicendo che è il suo modo di fare. Entrata in studio la moglie Delia Duran ha rivelato di aver perdonato l’ex gieffino per l’atteggiamento avuto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Molto sorpresa la conduttrice con ironia ha detto a Belli di essere un genio.

A causa di un’affermazione di Delia Duran la conduttrice non è riuscita a rimanere in silenzio, la sua epica battuta ha fatto subito il giro del web conquistando tutto. Quando la modella venezuelana ha definito lei e il marito due ‘artisti’ Silvia Toffanin ha spalancato gli occhi e ha detto: “No no, due artisti no. Gli artisti sono altri. Con tutto il rispetto ma no, i grandi artisti sono altri. Io sono sconvolta.” La conduttrice riferendosi alla speciale amicizia nata tra Alex Belli e Soleil al GF Vip ha poi lanciato un’altra frecciatina dicendo: “Possiamo dire che tu e Soleil vi siete presi una vacanza da mogli e fidanzati”.