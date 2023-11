Salsomaggiore Terme, 66enne uccisa a colpi di mazza: arrestato il marito

L’ennesimo femminicidio si è consumato oggi, martedì 28 novembre 2023 a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma. A perdere la vita è una donna di 66 anni di nazionalità indiana, Kumari Meena, è stato il marito ad aggredirla con ferocia fino ad ucciderla. I fatti si sono svolti in via Trento intorno alle 9.30, probabilmente in seguito ad una lite l’ha colpita ripetutamente con una mazza da cricket sulla testa e sul corpo.

L’uomo ha iniziato ad aggredirla tra le mura domestiche, quando lei è riuscita a scappare in strada l’ha seguita e ha continuato a colpirla per strada. Le urla hanno attirato l’attenzione di un carabinieri donna che in quel momento era libera dal servizio. L’agente è tempestivamente intervenuto per mettere fine alla violenza, ma questo non è bastato a salvare la vita alla donna. Le sue condizioni di salute sono apparse sin da subito disperate, è deceduta poco dopo l’aggressione.

I vicini di casa e l’intera popolazione di Salsomaggiore Terme sono sotto shock. Hanno fatto sapere che li sentivano spesso litigare ma di certo non potevano immaginare che lui sarebbe stato capace di compiere un così estremo gesto. Con lei sono 108 le donne uccise nel 2023 in Italia, la maggior parte di loro in ambito affettivo e familiare.

