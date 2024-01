Foligno, picchia e minaccia la compagna per gelosia: arrestato 45enne

È finalmente finito l’incubo di una donna, minacciata e maltrattata da mesi dal compagno violento, i fatti si sono svolti a Foligno. L’uomo, un 45enne, accecato dalla gelosia in più occasioni si è scagliato con violenza contro la vittima. Inizialmente la pedinava e aveva installato delle telecamere tra le mura domestiche, quando la crisi tra loro è peggiorata ha iniziato anche a minacciarla e picchiarla, anche davanti ai loro figli minorenni.

In preda all’ira il 45enne durante alcuni furiosi litigi aveva puntato un coltello contro la compagna e le aveva messo le mani intorno al collo. Lei stanca di subire i maltrattamenti del compagno violento ha trovato il coraggio di recarsi al Commissariato di Foligno per sporgere denuncia. Dopo che la donna ha raccontato tutto agli agenti sono state avviate immediatamente le indagini, queste hanno permesso di appurare il violento comportamento del compagno della vittima.

Nei confronti del 45enne è stato emesso il provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’abitazione. Non potrà nemmeno avvicinarsi al luogo di lavoro dell’ormai ex compagna e a tutti gli altri luoghi che abitualmente frequenta. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

