Tina Cipollari, ex gieffino svela: “Tra noi è durata qualche mese”

Grazie a Uomini e Donne Tina Cipollari da anni è un personaggio molto noto e seguito. È stata una delle prime troniste del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dopo il suo percorso è stata scelta come opinionista e da quel momento ha sempre fatto parte del programma in queste vesti.

Per molti anni è stata sposata con Chicco Nalli, con il quale ha avuto tre figli, in passato però è stata legata ad altri personaggi noti. Proprio un ex gieffino ha fatto sapere che hanno avuto una storia d’amore, si tratta di Giucas Casella. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv ha svelato: “Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni.” Ha poi rivelato che dopo la rottura hanno trasformato il loro amore in una bellissima amicizia.

L’ex gieffino ha fatto sapere che quando si sono innamorati erano entrambi single e hanno trascorso bellissimi momenti, hanno anche fatto due vacanze insieme. Si è detto felice del fatto che Tina Cipollari non abbia smentito che hanno avuto una relazione. Ha anche detto che può dire solo cose belle sulla nota opinionista. Giucas Casella ha concluso dicendo che Tina è una donna straordinaria, intelligente e arguta cui augura il meglio.

