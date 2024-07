Napoli, aggredisce moglie e la minaccia con una pistola: 28enne in manette

Finito l’incubo di una donna a Napoli, i fatti si sono svolti nel rione Sanità, dove un 28enne dello Sri Lanka si è scagliato con violenza contro la moglie. I presenti hanno immediatamente accerchiato l’uomo per mettere in salvo la vittima e dopo aver allarmato i soccorsi immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine.

Giunti sul posto, nel rione Sanità di Napoli, i Poliziotti hanno trovato la donna terrorizzata e in lacrime. Agli agenti ha raccontato che non era la prima volta che il marito manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti, anche davanti al figlio. In questa occasione, dopo averla picchiata e minacciata di morte per futili motivi, l’ha minacciata con una pistola.

I militari hanno trovato la pistola nascosta in casa, hanno poi trovato il 28enne in possesso di un coltello. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e irregolare nel territorio italiano, dopo una breve colluttazione è stato bloccato e arrestato. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. La vittima potrà finalmente tornare a vivere la sua vita, senza avere paura di essere picchiata e maltrattata dal marito violento.

