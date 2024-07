Ponticelli, 57enne aggredisce la moglie: il figlio lo fa arrestare

La violenta vicenda si è svolta nella notte nel quartiere Ponticelli di Napoli, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche. In preda alla rabbia un uomo di 57 anni napoletano si è scagliato con brutale violenza contro la moglie. Lei per paura che potesse continuare a farle del male e che la situazione potesse degenerare sempre di più si è chiusa in camera.

Durante il litigio in casa c’era anche il figlio della coppia, in preda alla paura è stato lui ad allarmare le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto, un’abitazione situata nel quartiere Ponticelli di Napoli. Giunti sul posto gli agenti sono stati avvicinati dal ragazzo, che ha spiegato loro cosa fosse successo poco prima in casa. Alla vista dei poliziotti il 57enne non si è affatto calmato, ha infatti continuato ad inveire contro la moglie, minacciandola di morte.

Dopo una lunga mediazione gli agenti sono riusciti ad entrare in casa, dopo aver bloccato l’uomo hanno messo in sicurezza la vittima. A causa dell’ennesima aggressione ai danni della moglie il 57enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

LEGGI ANCHE -> Labico, ubriaco e drogato minaccia il padre per soldi: 24enne finisce in carcere