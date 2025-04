WooMooN: date e line-up per l’estate 2025

Il party WooMooN è pronto per tornare nella splendida location di Cova Santa in Ibiza per una nuova stagione pronta a caratterizzarsi per uno standard sempre più elevato: una residenza in calendario ogni venerdì dal 16 maggio al 3 ottobre 2025 con Kinetic come tema e filo conduttore, una line-up con top dj in rappresentanza dei più disparati generi elettronici, installazioni e visual immersivi.

WooMooN torna al Cova Santa per la sua nona stagione, con un nuovo palcoscenico toroidale in movimenti, installazioni dinamiche in 3D, specchi e proiezioni immersive, il tutto per creare un’esperienza globala a 360 gradi. L’animazione sarà impersonata da sacerdotesse provenienti di mondi lontani, fondendo antiche tradizioni e sogni futuristici, per confermare e rafforzare una volta di più l’identità di WooMooN.

La line-up 2025 di WooMooN è all’insegna della trasversalità e dell’eclettismo, grazie alla presenza di dj e musicisti del calibro di Satori, Bora Uzer, Laolu, Viken Arman, Jan Blomqvist, Rampue (live), Ry X (DJ set), Oliver Koletzki, Sven Väth, Parallelle, Henrik Schwarz (live), Deer Jade e altri ancora, tutti sempre in prima linea nel plasmare e definire i nuovi orizzonti dell’elettronica.

WooMooN si celebra al Cova Santa con una vista mozzafiato di Ibiza, vicino alla località di San José, in un locale ricco di storia, le cui radici affondano nel XV secolo: i party di WooMooN iniziano sempre nel tardo pomeriggio, passano attraverso il tramonto e proseguono sino a notte inoltra. La sua struttura a guisa di anfiteatro offre una vista ed una atmosfera unica per ballare al sole o sotto le stelle.

La stagione Kinetic di WooMooN al Cova Santa si prospetta come qualcosa di unico, nel quale musica, arte e performance si fonderanno per creare qualcosa in grado di catturare sia il corpo sia l’anima.

Ticket ed ulteriori informazioni a questo link.