UNLOCKED: i prossimi tre appuntamenti

UNLOCKED, il collettivo siciliano che da anni coniuga musica elettronica e valorizzazione del patrimonio culturale dell’isola ha appena annunciato i suoi prossimi appuntamenti, che vedranno protagonisti dj del calibro di Deborah De Luca, Joseph Capriati, Ilario Alicante, Marco Carola e Patrick Topping in alcune delle location più suggestive della Sicilia, tutte e tre ubicate nel nel libero consorzio comunale di Trapani. Il tutto dopo i sold out a Segesta e Palermo.

L’annuncio è arrivato dopo una stagione estiva iniziata per UNLOCKED nel migliore dei modi. La prima edizione di AURA Festival al Parco Archeologico di Segesta e la serata con Richie Hawtin a Palermo hanno infatti registrato entrambe il tutto esaurito.

Il calendario di UNLOCKED proseguirà sabato 25 luglio con il ritorno di Unlocked Music Festival, che rientra nel programma della Castellammare – Art Music Week – rafforzando ulteriormente il legame tra UNLOCKED e il panorama culturale del territorio – e che vedrà protagonisti Marco Carola, Ilario Alicante e Frank Storm, tre artisti di riferimento della scena house e techno internazionale

Venerdì 14 agosto, il format AURA – nato per valorizzare il patrimonio storico e archeologico della Sicilia attraverso momenti di musica elettronica – farà tappa al Sistema delle Piazze di Gibellina con Joseph Capriati e Patrick Topping, in un sito recentemente nominato Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

Sabato 22 agosto, il format UNLOCKED PARTY porterà Deborah De Luca al Castello dei Conti di Modica di Alcamo. La techno queen si esibirà nella fortezza chiaramontana del XIV secolo dominante il centro storico della città, offrendo nuove interconnessioni tra musica elettronica e architettura medievale.

Con questa nuova serie di appuntamenti, UNLOCKED conferma la propria visione: proporre eventi di musica elettronica in contesti di particolare valore storico e culturale, contribuendo a rafforzare il ruolo della Sicilia come destinazione sempre più rilevante nel panorama europeo degli eventi musicali.

Ulteriori informazioni e ticket sul sito ufficiale.