Ciampino, 50enne aggredisce brutalmente il padre invalido: arrestato

I fatti si sono svolti a Ciampino, comune in provincia di Roma, all’interno di un appartamento situato in via Giuseppe Saragat. Al momento non è ancora noto cosa sia successo tra loro. Probabilmente è stata una lite scoppiata tra le mura domestiche a mandare su tutte le furie il 50enne. L’uomo, disoccupato e con probabili problemi di tossicodipendenza, si è scagliato con brutale violenza contro l’anziano padre di 81 anni, fregandosene del fatto che fosse invalido e allettato. Lo ha colpito con violenti calci e pugni sul corpo e sul volto, procurandogli gravi lesioni.

Sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine dopo aver sentito le urla provenire dall’abitazione in cui padre e figlio vivevano insieme a Ciampino. Ricevuta la segnalazione di lite in famiglia i Carabinieri si sono precipitati sul posto insieme al personale medico del 118. A causa delle sue condizioni di salute l’81enne è stato immediatamente trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Roma Tor Vergata. La sua prognosi è di 40 giorni. Il 50enne è stato subito bloccato e arrestato, in casa gli agenti hanno trovato anche un grammo e mezzo di cocaina.

