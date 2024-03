Parma, picchia la moglie poi si lancia dalla finestra: 52enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Parma, dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche, un appartamento situato in zona via Venezia. Un uomo di 52 anni di origine moldava si è scagliato con violenza contro la moglie, ad assistere all’ennesimo episodio di violenza il figlio minore della coppia.

In seguito ad una segnalazione per lite in famiglia la Polizia si è precipitata sul posto e hanno subito individuato l’appartamento, a Parma, da questo provenivano rumori e urla disperate da parte della vittima. Gli agenti hanno provato a lungo a farsi aprire ma non rispondeva nessuno, per entrare in casa è stato necessario l’intervento del Vigili del fuoco. Dopo i vari tentativi la donna, una 49enne anche lei di origine moldava, ha aperto e aveva il volto tumefatto. Sul corpo aveva altri segni di violenza e il suo orecchio era sanguinante.

Per non farsi arrestare il 52enne si è gettato dalla finestra, l’appartamento si trova al primo piano, dopodiché si è dato alla fuga. I poliziotti lo hanno subito rincorso, l’uomo ha tentato ancora di sfuggire all’arresto colpendoli con calci e pugni, poco dopo però i militari sono riusciti a bloccarlo. Il marito della vittima è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, violenza privata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

LEGGI ANCHE -> Torre Annunziata, maltratta e minaccia i genitori per soldi: 40enne nei guai