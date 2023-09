Guidonia, minaccia e maltratta la madre per soldi: 50enne in manette

Per moltissimo tempo un’anziana donna di 89 anni ha vissuto con l’ansia e con il terrore a causa del comportamento aggressivo e minaccioso del figlio, la vicenda si è svolta a Guidonia. L’uomo, un 50enne con problemi di tossicodipendenza, pretendeva spesso dalla madre grosse somme di denaro per comprare sostanze stupefacenti.

Quando la donna si rifiutava di assecondare le sue richieste di denaro il 50enne andava su tutte le furie. In più occasioni l’ha minacciata di morte e l’ha spintonata, la faceva vivere nel terrore. A causa dei suoi problemi con la droga il figlio dell’89enne da tempo era in cura presso una comunità terapeutica che si trova in Calabria, ma non era ancora riuscito a disintossicarsi.

La famiglia dell’uomo, stanca del suo violento atteggiamento, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarlo. In seguito alle indagini svolte i Carabinieri di Guidonia hanno accertato i vari episodi di violenza familiare, sia fisica che verbale. Il 50enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Rebibbia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

